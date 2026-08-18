Jam session aux studios du Sans Réserve Studio de la Filature Périgueux
vendredi 9 octobre 2026 · Studio de la Filature · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Jam session aux studios du Sans Réserve
Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 23:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Nos 3 studios de répétitions vous attendent pour de grands moments d’improvisation et de rencontres musicales toutes esthétiques confondues, du rock à l’électro en passant par le rap.
→ Un box sera dédié à l’électro, samplers et machines bienvenus !
Bar sur place, auberge espagnole.
Nos 3 studios de répétitions vous attendent pour de grands moments d’improvisation et de rencontres musicales toutes esthétiques confondues, du rock à l’électro en passant par le rap.
→ Un box sera dédié à l’électro, samplers et machines bienvenus !
Bar sur place, auberge espagnole. .
Studio de la Filature 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
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English : Jam session aux studios du Sans Réserve
Our three rehearsal studios are waiting for you to enjoy great moments of improvisation and musical encounters across all genres, from rock to electro to rap.
? One room will be dedicated to electronic music—samplers and machines are welcome!
On-site bar, potluck dinner.
L’événement Jam session aux studios du Sans Réserve Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux
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