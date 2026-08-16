Jam Session Concert du Conservatoire Chartres
jeudi 13 mai 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Jam Session Concert du Conservatoire
22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-05-13 19:30:00
fin : 2027-05-13 21:00:00
Date(s) :
2027-05-13
Jazz et musiques actuelles. Impossible de ne pas reconduire Les Jam session qui en deux années d’existence ont remporté un succès phénoménal !
Deux nouveaux rendez-vous, avec le même objectif faire se rencontrer les musiciens. Au gré́ des propositions des participants de tous horizons, lors d’une soirée qui évolue autour des standards de jazz et de l’improvisation. Chaque événement réunit les étudiants et les professeurs autour d’un projet musical où le public assiste à la construction d’une soirée en temps réel, avec sa somme de surprises et de moments inattendus. Chaque performance est unique, chaque note est une aventure, et l’atmosphère électrisante est à découvrir absolument ! .
22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Jazz and contemporary music. The Jam sessions, which in their two years of existence have been a phenomenal success, cannot be missed!
L’événement Jam Session Concert du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-08-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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