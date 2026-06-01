Jam Session, La Batterie, Guyancourt

Jam Session Samedi 13 juin, 20h30 La Batterie Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

La Batterie ouvre sa scène à tous les artistes qui rêvent de se rencontrer musicalement, pour une soirée de partage, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

La Batterie met sur sa scène à la disposition des musiciens, amateurs ou professionnels, le matériel et les instruments nécessaires : amplis, guitare, basse, batterie, percussions, claviers, etc. Ensuite, c’est à vous de vous lancer ! Un rendez-vous convivial à ne louper sous aucun prétexte.

La liste des chansons sur lesquelles vous pourrez vous positionner pour cette jam sera publiée sur cette page, mais libre à vous d’improviser le jour-j !

La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Jam Session