Jam Session, La Batterie, Guyancourt
Jam Session, La Batterie, Guyancourt samedi 13 juin 2026.
Jam Session Samedi 13 juin, 20h30 La Batterie Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
La Batterie ouvre sa scène à tous les artistes qui rêvent de se rencontrer musicalement, pour une soirée de partage, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
La Batterie met sur sa scène à la disposition des musiciens, amateurs ou professionnels, le matériel et les instruments nécessaires : amplis, guitare, basse, batterie, percussions, claviers, etc. Ensuite, c’est à vous de vous lancer ! Un rendez-vous convivial à ne louper sous aucun prétexte.
La liste des chansons sur lesquelles vous pourrez vous positionner pour cette jam sera publiée sur cette page, mais libre à vous d’improviser le jour-j !
La Batterie 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France
Jam Session
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