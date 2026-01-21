Informations pratiques

Niedermodern

Jam session

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 22:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Une jam (ou bœuf en français) c’est quoi ? C’est le fait que plusieurs musiciens se réunissent dans un bar ou autre endroit pour jouer ensemble, soit des standards sur lesquels ils improvisent, soit pour improviser totalement.

Une jam (ou bœuf en français) c’est quoi ? C’est le fait que plusieurs musiciens se réunissent dans un bar ou autre endroit pour jouer ensemble, soit des standards sur lesquels ils improvisent, soit pour improviser totalement. Cette soirée s’adresse donc à toi musicien/chanteur et à toi mélomane !

Ouverture de la jam par Axelle, Miguel et Léo vers 20h30, puis scène ouverte.

Entrée libre. 0 .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

What’s a jam? It’s when several musicians get together in a bar or other place to play together, either standards on which they improvise, or to improvise completely.

L’événement Jam session Niedermodern a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau