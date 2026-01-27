Informations pratiques

Niedermodern

Jam session

10 rue de l’Artisanat Niedermodern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 22:30:00

Date(s) :

2026-12-03

Musiciens, chanteurs et amateurs de bonne musique venez partager une soirée de jam session conviviale, entre improvisations, rencontres et plaisir musical !

Une jam session est un moment de partage musical où plusieurs musiciens et chanteurs se retrouvent dans un lieu convivial pour jouer ensemble. Au programme des standards revisités, des improvisations, et surtout beaucoup de spontanéité et de bonne humeur.

Cette soirée s’adresse aussi bien aux musiciens et chanteurs désireux de monter sur scène qu’aux mélomanes venus simplement écouter et profiter de l’ambiance.

La soirée sera ouverte par Axelle, Miguel et Léo, qui lanceront les premières notes avant de laisser place aux participants. 0 .

10 rue de l’Artisanat Niedermodern 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 03 82 99 info@microbrasserie-septenaire.fr

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English :

Musicians, singers and lovers of good music: come and share an evening of friendly jam sessions, improvisations, encounters and musical pleasure!

L’événement Jam session Niedermodern a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau