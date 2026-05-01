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Jam Session Scène ouverte Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Jam Session Scène ouverte Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Tiers Lieu Le 5

Adresse : 5 Rue Louis Pasteur

Ville : 25400 Audincourt

Département : Doubs

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Audincourt

Jam Session Scène ouverte

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Que vous soyez musicien ou chanteur, venez partager votre talent lors de notre jam session ! Ambiance bienveillante, rencontres musicales et improvisations au programme la scène vous attend !  Entrée libre et gratuite   .

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   lesenracinesaudincourt@gmail.com

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English : Jam Session Scène ouverte

L’événement Jam Session Scène ouverte Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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