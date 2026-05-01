Jam Session Scène ouverte Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Jam Session Scène ouverte Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 8 mai 2026.
Audincourt
Jam Session Scène ouverte
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Que vous soyez musicien ou chanteur, venez partager votre talent lors de notre jam session ! Ambiance bienveillante, rencontres musicales et improvisations au programme la scène vous attend ! Entrée libre et gratuite .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English : Jam Session Scène ouverte
L’événement Jam Session Scène ouverte Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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