Spectacle de danse Les Assoiffés Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Spectacle de danse Les Assoiffés Tiers Lieu Le 5 Audincourt samedi 9 mai 2026.
Audincourt
Spectacle de danse Les Assoiffés
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Dans ce solo immersif mêlant théâtre, danse et chant, Victoire, serveuse automate , invite le public à pénétrer dans l’univers des bars populaires. Entre souvenirs d’enfance, musique populaire et ambiance réaliste, elle explore avec poésie et décalage notre rapport à la soif — de sens, de vie et de lien aux autres. Les Assoiffés, solo virtuose, à la fois pop et profond, se joue dans des bars réels pour mieux questionner nos aspirations enfouies et notre besoin de liberté. Lien de réservation https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/danse-les-assoiffes .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English : Spectacle de danse Les Assoiffés
L’événement Spectacle de danse Les Assoiffés Audincourt a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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