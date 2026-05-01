Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin dimanche 17 mai 2026.
Monflanquin
Jam Session scène ouverte
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 21:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes.
Musiciens amateurs, confirmés ou professionnels, apportez vos instruments de musique et venez échanger quelques notes. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jam Session scène ouverte
Amateur, experienced or professional musicians, bring your musical instruments and come and swap a few notes.
L’événement Jam Session scène ouverte Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Atelier chasse aux photos Place Balségur Monflanquin 13 mai 2026
- Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin 15 mai 2026
- Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin 15 mai 2026
- Trail des Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne 2ème édition Monflanquin 16 mai 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 16 mai 2026