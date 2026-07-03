Jamais dormir Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Jamais dormir

Rue du Commandant Pardaillan Le Péglé Théâtres de Gascogne Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08 16:45:00

Date(s) :

2026-11-08 2026-11-09 2026-11-10

Thalia, 8 ans, décide que la nuit c’est elle qui décide ! La preuve ? Elle a enfilé son habit préféré, sans demander à personne, et rassemblé ses peluches comme une assemblée de complices silencieux.

Dans le silence nocturne, l’imagination prend le dessus. Avec son lit comme poste d’observation, tour à tour navire, cabane ou tapis volant, chaque pensée fuse, acérée, balancée avec l’aplomb d’une insurrection douce. Elle ouvre la porte “des mondes engloutis” pour devenir la sœur cachée d’un nuage, capitaine d’un vaisseau fantôme et bien plus encore !

Récit frondeur et aventurier, Jamais Dormir nous embarque dans le radeau de l’enfance pour fuir la violence du monde extérieur. Là où, petits et grands, nous transformons la solitude en autonomie et où nous dialoguons avec nos peurs pour mieux réinventer notre quotidien. .

Rue du Commandant Pardaillan Le Péglé Théâtres de Gascogne Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Jamais dormir

L’événement Jamais dormir Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan