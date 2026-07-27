Jamarhida Le Moulin à Café Paris
vendredi 31 juillet 2026 · Le Moulin à Café · Paris
Informations pratiques
Roz, Georges et Aladin reprennent flambeau de la scène ouverte de notre cher Ridha.
Pour accompagner les chanteuses et chanteurs ! Pour toute demande de participation, inscriptions sur place à partir de 19h.
La scène est à vous ! Venez improviser, partager et vibrer au rythme de la musique.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T20:00:00+02:00_2026-07-31T21:30:00+02:00
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
+33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/ https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/
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