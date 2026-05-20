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Jambon à la broche Salle culturelle Saint-Seine

Jambon à la broche Salle culturelle Saint-Seine samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle culturelle

Adresse : Le bourg

Ville : 58250 Saint-Seine

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Seine

Jambon à la broche

Salle culturelle Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Une soirée animée par DJ Atlantic. Menu comprenant entrée + jambon à la broche et son gratin maison, fromage blanc, dessert et café.   .

Salle culturelle Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 90 48 88 

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English : Jambon à la broche

L’événement Jambon à la broche Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan

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