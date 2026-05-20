Jambon à la broche Salle culturelle Saint-Seine

Saint-Seine

Jambon à la broche

Salle culturelle Le bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Une soirée animée par DJ Atlantic. Menu comprenant entrée + jambon à la broche et son gratin maison, fromage blanc, dessert et café. .

Salle culturelle Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 90 48 88

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English : Jambon à la broche

L’événement Jambon à la broche Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan