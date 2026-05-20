Jambon à la broche Salle culturelle Saint-Seine
Jambon à la broche Salle culturelle Saint-Seine samedi 13 juin 2026.
Saint-Seine
Jambon à la broche
Salle culturelle Le bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une soirée animée par DJ Atlantic. Menu comprenant entrée + jambon à la broche et son gratin maison, fromage blanc, dessert et café. .
Salle culturelle Le bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 90 48 88
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English : Jambon à la broche
L’événement Jambon à la broche Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan
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