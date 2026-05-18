Journée spectacle équestre Lieu-dit Vesvres Saint-Seine
Journée spectacle équestre Lieu-dit Vesvres Saint-Seine samedi 27 juin 2026.
Saint-Seine
Journée spectacle équestre
Lieu-dit Vesvres Ferme équestre du Berger Saint-Seine Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les Chevaux en Scène et la Ferme équestre du Berger présentent samedi juin 2026 à partir de 14h30 des démonstrations de chiens de troupeau, des démonstrations équestres montées et attelées (carrousels, parcours en terrain varié) et des baptêmes à cheval.
Buvette sur place. Navette gratuite en calèche.
Dîner et ambiance musicale à partir de 19h00 Salade méchoui (produit de la ferme), dessert et café. Repas uniquement sur réservation avant le 20 juin, tarif menu 20 € adultes et 14 € pour les de 12 ans. Réservations au 07 57 18 00 61 06 15 46 09 43 06 76 92 10 77 .
Lieu-dit Vesvres Ferme équestre du Berger Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 46 09 43
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English : Journée spectacle équestre
L’événement Journée spectacle équestre Saint-Seine a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Rives du Morvan
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