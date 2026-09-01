JamVocale / OpenMic de Raphaël & Valentin Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix.

Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 23h00 !

Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 23h00 !

Le samedi 26 septembre 2026

de 23h00 à 02h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 23h00 à 02h00

Le samedi 24 octobre 2026

de 23h00 à 02h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T03:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T23:00:00+02:00_2026-09-19T02:00:00+02:00;2026-09-26T23:00:00+02:00_2026-09-26T02:00:00+02:00;2026-10-24T23:00:00+02:00_2026-10-24T02:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

