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#JamVocale / OpenMic de Raphaël & Valentin Le Baiser Salé Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris

#JamVocale / OpenMic de Raphaël & Valentin Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Le Baiser Salé
Adresse
58 Rue des Lombards
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix.

Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 23h00 !

Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 23h00 !
Le samedi 26 septembre 2026
de 23h00 à 02h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 23h00 à 02h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 23h00 à 02h00
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-25T03:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T23:00:00+02:00_2026-09-19T02:00:00+02:00;2026-09-26T23:00:00+02:00_2026-09-26T02:00:00+02:00;2026-10-24T23:00:00+02:00_2026-10-24T02:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/


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