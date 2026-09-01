#JamVocale / OpenMic de Raphaël & Valentin Le Baiser Salé Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Le Club ouvre ses portes à une jam vocale d’enfer animée par deux musiciens d’exception : Raphaël Berrien à la guitare et Valentin Caillon au piano et à la voix.
Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 23h00 !
Le rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à partir de 23h00 !
Le samedi 26 septembre 2026
de 23h00 à 02h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 23h00 à 02h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 23h00 à 02h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-25T03:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T23:00:00+02:00_2026-09-19T02:00:00+02:00;2026-09-26T23:00:00+02:00_2026-09-26T02:00:00+02:00;2026-10-24T23:00:00+02:00_2026-10-24T02:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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