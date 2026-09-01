#JamVocale / OpenMic de Thalie Bernard Le Baiser Salé Paris
samedi 12 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Chaque semaine, la chanteuse Thalie Bernard vous donne rendez-vous pour animer la jam vocale du club. Formée aux répertoires pop, disco-funk et soul, elle envisage sa voix comme un véritable instrument.
Aux côtés de ces musiciens et musiciennes aguerris de la scène parisienne, venez partager un morceau, une impro ou simplement profiter de l’énergie de la scène. Ambiance bienveillante, et grand répertoire au programme.
Chers vocalistes passionnés de groove et de belles harmonies : la scène est à vous !
Le vendredi soir, le Baiser Salé passe en mode Pop & Soul !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 23h00 à 02h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 23h00 à 02h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 23h00 à 01h00
Le vendredi 30 octobre 2026
de 23h00 à 02h00
Le vendredi 23 octobre 2026
de 23h00 à 02h00
Le vendredi 16 octobre 2026
de 23h00 à 02h00
Le vendredi 09 octobre 2026
de 23h00 à 02h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-31T03:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-11T23:00:00+02:00_2026-09-11T02:00:00+02:00;2026-09-18T23:00:00+02:00_2026-09-18T02:00:00+02:00;2026-09-25T23:00:00+02:00_2026-09-25T01:00:00+02:00;2026-10-09T23:00:00+02:00_2026-10-09T02:00:00+02:00;2026-10-16T23:00:00+02:00_2026-10-16T02:00:00+02:00;2026-10-23T23:00:00+02:00_2026-10-23T02:00:00+02:00;2026-10-30T23:00:00+02:00_2026-10-30T02:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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