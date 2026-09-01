JamVocale / OpenMic de Thalie Bernard Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Chaque semaine, la chanteuse Thalie Bernard vous donne rendez-vous pour animer la jam vocale du club. Formée aux répertoires pop, disco-funk et soul, elle envisage sa voix comme un véritable instrument.

Aux côtés de ces musiciens et musiciennes aguerris de la scène parisienne, venez partager un morceau, une impro ou simplement profiter de l’énergie de la scène. Ambiance bienveillante, et grand répertoire au programme.

Chers vocalistes passionnés de groove et de belles harmonies : la scène est à vous !

Le vendredi soir, le Baiser Salé passe en mode Pop & Soul !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 23h00 à 02h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 23h00 à 02h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 23h00 à 01h00

Le vendredi 30 octobre 2026

de 23h00 à 02h00

Le vendredi 23 octobre 2026

de 23h00 à 02h00

Le vendredi 16 octobre 2026

de 23h00 à 02h00

Le vendredi 09 octobre 2026

de 23h00 à 02h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-31T03:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-11T23:00:00+02:00_2026-09-11T02:00:00+02:00;2026-09-18T23:00:00+02:00_2026-09-18T02:00:00+02:00;2026-09-25T23:00:00+02:00_2026-09-25T01:00:00+02:00;2026-10-09T23:00:00+02:00_2026-10-09T02:00:00+02:00;2026-10-16T23:00:00+02:00_2026-10-16T02:00:00+02:00;2026-10-23T23:00:00+02:00_2026-10-23T02:00:00+02:00;2026-10-30T23:00:00+02:00_2026-10-30T02:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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