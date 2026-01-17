Janis Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Janis

Mardi 16 février 2027 à partir de 20h.

Mercredi 17 février 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 18 au samedi 20 février 2027 à partir de 20h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 19:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-16 2027-02-17 2027-02-18

Juliette Savary est comédienne et se prend pour Janis Joplin. Nora Granovsky est l’autrice-metteuse en scène qui lui a mis cette idée en tête. Et la dinguerie c’est qu’on y croit !

Janis is back !









L’icône de la Beat Generation fait son grand retour sur scène et ici-bas ; le seul hic c’est qu’elle est revenue dans un corps qui n’est pasle sien. Qu’à cela ne tienne, la comédienne qui lui sert d’enveloppe charnelle assure comme si elle était née Joplin. De fait, la confusion s’installe tant la voix est la même qui raconte la trajectoire trop courte, semée de doutes et de solitude, et qui chante accompagnéeà la guitare par Jérôme Castel.







Ourlé d’interviews, de lettres et d’enregistrements de la chanteuse, le texte écrit par Nora Granovsky renforce encore l’illusion. On the road again Janis !







Avec Juliette Savary, Jérôme Castel .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Juliette Savary is an actress who thinks she’s Janis Joplin. Nora Granovsky is the writer-director who put that idea in her head. And the crazy part is that we actually believe it!

L’événement Janis Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille