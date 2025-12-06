JANSI, La Cafetière, Aurignac

Informations pratiques

JANSI Dimanche 5 juillet, 18h30 La Cafetière Haute-Garonne

Participation Libre et nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T18:30:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:30:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

Fraîcheur, poésie, audace : tout est là dans le regard franc et la musique de Jansi, jeune artiste toulousaine qui jongle avec malice entre chanson et slam. Sa sincérité fait se lever le public en live, son terrain de jeu préféré.

En seulement 2 ans, ses textes libres, son naturel et ses grands yeux bleus sous sa casquette gavroche font de chacune de ses apparitions un moment solaire et inspirant.

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Jansi jongle avec talent entre chanson et slam, mêlant poésie, audace et sincérité. Une artiste toulousaine lumineuse dont l’énergie et les mots embarquent immédiatement le public. slam poésie

Jansi