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Jardin des Langues à la bibliothèque Germaine Tillion : ateliers d’initiation au catalan, à l’espagnol, à l’islandais et à l’ukrainien Bibliothèque Germaine Tillion Paris

jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque Germaine Tillion · Paris

Jardin des Langues à la bibliothèque Germaine Tillion : ateliers d’initiation au catalan, à l’espagnol, à l’islandais et à l’ukrainien Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Germaine Tillion
Adresse
6, rue du Commandant Schloesing
Ville
75116 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant</p><p>à partir du mercredi 2 septembre<br></p>

En partenariat avec les bibliothèques Pôles de langues du réseau parisien et le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), la bibliothèque Germaine Tillion vous invite à participer au « Jardin des Langues » dans le cadre de la Rentrée des Cultures.

Découvrez les bases des langues et cultures du monde entier le temps d’un atelier à la bibliothèque Germaine Tillion, et devenez polyglottes !

Initiation à l’espagnol, jeudi 1er octobre, 19h-21h

Avec l’aimable concours du l’Instituto Cervantes de Paris

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne à partir du mercredi 2 septembre

Initiation au catalan, vendredi 2 octobre, 19h-21h

Avec l’aimable concours de l’Institut Ramon Llull

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne à partir du mercredi 2 septembre

Initiation à l’ukrainien, samedi 3 octobre, 16h-18h

Avec l’aimable concours de l’Institut ukrainien en France

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne à partir du mercredi 2 septembre

Initiation au turc, samedi 10 octobre, 15h-16h30

Avec l’aimable concours de l’Institut Yunus Emre

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne à partir du mercredi 2 septembre

Initiation à l’islandais, date à définir

Avec l’aimable concours de l’Ambassade d’Islande à Paris

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne à partir du mercredi 2 septembre

Découvrez le site du FICEP
Retrouvez les ateliers de Jardin des Langues dans l’ensemble des bibliothèques participantes

Jardin des langues : à l’occasion de la rentrée des Cultures , la bibliothèque Germaine Tillion, en partenariat avec le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers de Paris) vous propose de découvrir quelques ateliers linguistiques.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 18h00
Le vendredi 02 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant

à partir du mercredi 2 septembre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T21:00:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6, rue du Commandant Schloesing  75116 Paris


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