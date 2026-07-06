Jardin des langues : ateliers découverte du néerlandais et du Lituanien Médiathèque Edmond Rostand Paris
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Edmond Rostand · Paris
Informations pratiques
En partenariat avec les pôles langues des bibliothèques de la Ville de Paris, et dans le cadre de son festival annuel la Rentrée des Cultures, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) vous propose, du 26 septembre au 17 octobre 2026, le Jardin des langues pour cultiver votre goût du pluriliguisme.
- Samedi 10 octobre : atelier de néerlandais / langue et culture des Pays Bas : 15h à 16h30
- Samedi 17 octobre : atelier de lituanien / langue et culture de Lituanie (heure non encore fixée)
À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), initiez-vous au cultures et aux langues japonaises et polonaises
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:30:00+02:00
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand
Afficher la carte du lieu Médiathèque Edmond Rostand et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026