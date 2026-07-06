Jardin des langues : ateliers découverte du néerlandais et du Lituanien Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

En partenariat avec les pôles langues des bibliothèques de la Ville de Paris, et dans le cadre de son festival annuel la Rentrée des Cultures, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) vous propose, du 26 septembre au 17 octobre 2026, le Jardin des langues pour cultiver votre goût du pluriliguisme.

Samedi 10 octobre : atelier de néerlandais / langue et culture des Pays Bas : 15h à 16h30

: atelier de néerlandais / langue et culture des Pays Bas : 15h à 16h30 Samedi 17 octobre : atelier de lituanien / langue et culture de Lituanie (heure non encore fixée)

À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), initiez-vous au cultures et aux langues japonaises et polonaises

Le samedi 17 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:30:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



Afficher la carte du lieu Médiathèque Edmond Rostand et trouvez le meilleur itinéraire

