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Jardin des langues : ateliers découverte du néerlandais et du Lituanien Médiathèque Edmond Rostand Paris

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Edmond Rostand · Paris

Jardin des langues : ateliers découverte du néerlandais et du Lituanien Médiathèque Edmond Rostand Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Edmond Rostand
Adresse
11 rue Nicolas Chuquet
Ville
75017 Paris
Département
Paris

En partenariat avec les pôles langues des bibliothèques de la Ville de Paris, et dans le cadre de son festival annuel la Rentrée des Cultures, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) vous propose, du 26 septembre au 17 octobre 2026, le Jardin des langues pour cultiver votre goût du pluriliguisme.

  • Samedi 10 octobre : atelier de néerlandais / langue et culture des Pays Bas : 15h à 16h30
  • Samedi 17 octobre : atelier de lituanien / langue et culture de Lituanie (heure non encore fixée)

À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), initiez-vous au cultures et aux langues japonaises et polonaises
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:30:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet  75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand


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