Jardin des langues : découverte du polonais Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

En partenariat avec le Forum des Instituts

Culturels Etrangers à Paris (FICEP) et dans le cadre de leur festival

annuel la Rentrée des cultures, les pôles langues des bibliothèques de

Paris vous proposent un programme d’ateliers d’initiation

linguistique.

À la médiathèque Marguerite Yourcenar venez vous initier au polonais le temps d’une

soirée !

En partenariat avec l’Institut Polonais de

Paris.

Jeudi 1er octobre à 19h

Auditorium (niveau -1)

Public adulte

Sur inscription à partir du 1er septembre sur

billetweb.fr/pro/agendayourcenar

ou auprès des bibliothécaires

À l’occasion de la Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, initiez-vous au multilinguisme !

Le jeudi 01 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Sur inscription à partir du 1er septembre auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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