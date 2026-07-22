Jardin des langues : découverte du polonais Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
jeudi 1 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
En partenariat avec le Forum des Instituts
Culturels Etrangers à Paris (FICEP) et dans le cadre de leur festival
annuel la Rentrée des cultures, les pôles langues des bibliothèques de
Paris vous proposent un programme d’ateliers d’initiation
linguistique.
À la médiathèque Marguerite Yourcenar venez vous initier au polonais le temps d’une
soirée !
En partenariat avec l’Institut Polonais de
Paris.
Jeudi 1er octobre à 19h
Auditorium (niveau -1)
Public adulte
Sur inscription à partir du 1er septembre sur
billetweb.fr/pro/agendayourcenar
ou auprès des bibliothécaires
À l’occasion de la Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, initiez-vous au multilinguisme !
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Sur inscription à partir du 1er septembre auprès des bibliothécaires ou sur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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