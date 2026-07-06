Jardin des langues : initiation à l’italien Bibliothèque Benoîte Groult Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !
Instituée en 2001 par le Conseil de l’Europe, la Journée européenne des langues a lieu chaque année le 26 septembre ! Elle vise à sensibiliser le public à l’apprentissage des langues tout au long de la vie, à célébrer la diversité linguistique et promouvoir le plurilinguisme.
C’est cette journée que nous avons choisie pour vous proposer un atelier de découverte de la langue et de la culture italiennes animé par Lara Parmegiani !
Cet atelier est organisé en partenariat avec l’Institut Culturel italien à Paris.
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Benoîte Groult vous propose de vous initier à la culture et à la langue italiennes !
Le samedi 26 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T15:30:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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