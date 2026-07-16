Jardin des langues : initiation au japonais, Bibliothèque Drouot, Paris
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris
Informations pratiques
Jardin des langues : initiation au japonais Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Drouot Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous propose de vous initier à la culture et à la langue japonaises !
Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !
Nous vous proposons donc un atelier de découverte de la langue et de la culture japonaises animé par Emile Nass de la Maison de la culture du Japon à Paris.
Bibliothèque Drouot 11 Rue Drouot, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Paris Île-de-France 0142469778 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.drouot@paris.fr »}] [{« link »: « https://www.ficep.info/ »}, {« link »: « https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx »}, {« link »: « https://www.mcjp.fr/fr »}] Bibliothèque de lecture publique, dotée d’un fonds spécialisé en Marché de l’Art, et Pôle langues (méthodes de langues et livres en anglais).
Biblis en folie 2026
©bibdrouot
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bédéthèque – Lectures Bande Dessinée et Manga 16 juillet 2026
- Film « Mary Anning » et atelier fond vert au cinéma Le Saint-André des Arts Le Saint-André des Arts Paris 16 juillet 2026
- Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Paris Métro Cité Paris 16 juillet 2026
- Atelier fabrication de sac upcycling Centre Sportif Jules Noel Paris 16 juillet 2026
- Kiosques en fête – Santé des femmes au fil du temps Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS 16 juillet 2026