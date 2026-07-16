Jardin des langues : initiation au japonais, Bibliothèque Drouot, Paris

Informations pratiques

Jardin des langues : initiation au japonais Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Drouot Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous propose de vous initier à la culture et à la langue japonaises !

Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !

Nous vous proposons donc un atelier de découverte de la langue et de la culture japonaises animé par Emile Nass de la Maison de la culture du Japon à Paris.

Bibliothèque Drouot 11 Rue Drouot, 75009 Paris, France Paris 75009 Quartier du Faubourg-Montmartre Paris Île-de-France 0142469778 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.drouot@paris.fr »}] [{« link »: « https://www.ficep.info/ »}, {« link »: « https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx »}, {« link »: « https://www.mcjp.fr/fr »}] Bibliothèque de lecture publique, dotée d’un fonds spécialisé en Marché de l’Art, et Pôle langues (méthodes de langues et livres en anglais).

Biblis en folie 2026

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