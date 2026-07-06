Jardin des langues : initiation au japonais Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !

Nous vous proposons donc un atelier de découverte de la langue et de la culture japonaises animé par Emile Nass de la Maison de la culture du Japon à Paris.

À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous propose de vous initier à la culture et à la langue japonaises !

Le vendredi 02 octobre 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en écrivant à bibliotheque.drouot@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-02T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T18:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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