Jardin des langues : initiation au japonais Bibliothèque Drouot Paris
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Drouot · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de la Rentrée des Cultures, festival organisé chaque année par le FICEP, les Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris vous invitent à participer au Jardin des Langues pour vous initier au plurilinguisme !
Nous vous proposons donc un atelier de découverte de la langue et de la culture japonaises animé par Emile Nass de la Maison de la culture du Japon à Paris.
À l’occasion de la Rentrée des Cultures, en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers de Paris (FICEP), la bibliothèque Drouot vous propose de vous initier à la culture et à la langue japonaises !
Le vendredi 02 octobre 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en écrivant à bibliotheque.drouot@paris.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T18:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Drouot et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026