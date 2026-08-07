Jardin éphémère Mulhouse
jeudi 27 août 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Jardin éphémère
Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-27
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-08-27
Découvrez un beau jardin sur la place de la Réunion au pied du Temple Saint-Étienne ! Vous pouvez vous y promener et vous y installer en profitant de ses bulles en bois qui invitent au repos à la contemplation. Il est également illuminé tous les soirs de 19h à 22h.
Découvrez un beau jardin sur la place de la Réunion au pied du Temple Saint-Etienne ! Vous pouvez vous y promener et vous y installer en profitant de ses bulles en bois qui invitent au repos à la contemplation. Il est également illuminé tous les soirs de 19h à 22h. 0 .
Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58
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English :
Discover a beautiful garden on the Place de la Réunion at the foot of the Temple Saint-Étienne! You can stroll through the garden and enjoy its wooden bubbles, an invitation to rest and contemplate. The garden is also illuminated every evening from 7 to 10 pm.
L’événement Jardin éphémère Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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