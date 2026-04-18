Bonnac-la-Côte

Jardin Fukutsu-En Rendez-vous aux jardins

3 Chemin de la Drouille Blanche Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez découvrir, en visite commentée, le jardin de déambulation regroupant plusieurs espaces que l’on retrouve dans les jardins traditionnels du Japon.

Réservation obligatoire par mail auprès du propriétaire. .

3 Chemin de la Drouille Blanche Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fukutsu.en@gmail.com

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English : Jardin Fukutsu-En Rendez-vous aux jardins

L’événement Jardin Fukutsu-En Rendez-vous aux jardins Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Limoges Métropole