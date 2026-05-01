Limouzi Nature week-end En face du vélodrome Raymond Poulidor Bonnac-la-Côte
Limouzi Nature week-end En face du vélodrome Raymond Poulidor Bonnac-la-Côte samedi 30 mai 2026.
Bonnac-la-Côte
Limouzi Nature week-end
En face du vélodrome Raymond Poulidor 10 Rue de la Mazelle Bonnac-la-Côte Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer à la 7ème édition de la Limouzi Nature Week-end. Cette année, trois circuits balisés sont proposés: 5, 10 et 15 km.
Inscriptions en ligne et sur place. .
En face du vélodrome Raymond Poulidor 10 Rue de la Mazelle Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 49 24
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English : Limouzi Nature week-end
L’événement Limouzi Nature week-end Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole