Limouzi Nature week-end En face du vélodrome Raymond Poulidor Bonnac-la-Côte

Bonnac-la-Côte

Limouzi Nature week-end

En face du vélodrome Raymond Poulidor 10 Rue de la Mazelle Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez participer à la 7ème édition de la Limouzi Nature Week-end. Cette année, trois circuits balisés sont proposés: 5, 10 et 15 km.

Inscriptions en ligne et sur place. .

En face du vélodrome Raymond Poulidor 10 Rue de la Mazelle Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 88 49 24

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English : Limouzi Nature week-end

L’événement Limouzi Nature week-end Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole