Tournoi cycliste Grand Sud-Ouest Vélodrome Raymond Poulidor Bonnac-la-Côte

Bonnac-la-Côte

Tournoi cycliste Grand Sud-Ouest

Vélodrome Raymond Poulidor Rue de Mortemart Bonnac-la-Côte Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez acclamer les meilleurs jeunes pistards de la région Nouvelle Aquitaine et de la région Occitanie lors de la Coupe de France des départements. Les coureurs et les coureuses (U15-U17 Dames et U17 Hommes) se disputeront les premières places dans plusieurs courses omnium, poursuite par équipes, CLM DA, vitesse par équipes, courses aux points, élimination, scratch et américaine.

Vous pourrez profitez d’une buvette sur place. .

Vélodrome Raymond Poulidor Rue de Mortemart Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 25 61 44 teamulh87@gmail.com

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English : Tournoi cycliste Grand Sud-Ouest

L’événement Tournoi cycliste Grand Sud-Ouest Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole