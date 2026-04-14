Visite du jardin japonais de Bonnac la Côte, Jardin Fukutsu-En, Bonnac-la-Côte

Visite du jardin japonais de Bonnac la Côte 6 et 7 juin Jardin Fukutsu-En Haute-Vienne

Limité à 45 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée de ce jardin de déambulation regroupant plusieurs espaces que l’on retrouve dans les jardins traditionnels du Japon.

Jardin Fukutsu-En 3 Chemin de la Drouille Blanche, 87270 Bonnac-la-Côte, France Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://openagenda.com/rdvj-2024-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-jardin-japonais-de-bonnac-la-cote# [{« type »: « email », « value »: « fukutsu.en@gmail.com »}] Né des ravages de la tempête de décembre 1999, le jardin de Francis Léobon est une renaissance ex nihilo. Sur 6 000 m², ce passionné a sculpté un écrin d’harmonie, fidèle aux principes esthétiques et spirituels des jardins japonais. Ici, chaque pas est une invitation à la déambulation contemplative, entre ombres et lumières, minéral et végétal. Organisé autour d’un pavillon de thé, cœur discret et symbolique du jardin, l’ensemble se révèle comme une œuvre vivante, conçue pour être contemplée depuis ce point central. Ici, l’art japonais se déploie avec une authenticité rare, où chaque élément semble dialoguer avec l’infini. Le visiteur est d’abord saisi par les étendues de gravier ratissé, ces vagues minérales figées qui, sous la lumière changeante, évoquent l’océan ou le vent glissant sur le sable. Les pierres, disposées avec une précision méditée, émergent comme des îles ou des montagnes lointaines, invitant à une lecture poétique du paysage. Plus loin, le jardin s’ouvre sur des perspectives empruntées, où les collines environnantes et le ciel se fondent dans la composition, brouillant les limites entre l’espace cultivé et la nature sauvage. Les allées sinueuses, bordées de mousse et de fougères, mènent vers des clairières secrètes. Ici, rien n’est laissé au hasard, et pourtant tout semble naturel. Le jardin n’impose rien, il suggère – une promenade, une pause, une respiration. Et peu à peu, le visiteur comprend qu’il ne s’agit pas seulement de voir, mais de se laisser traverser par la sérénité des lieux. Les bénévoles, gardiens discrets de ce lieu, en perpétuent l’évolution : taille des érables, entretien des bassins, tracé des allées de pas japonais. Chaque élément – pont de bois, lanterne en pierre, ou mousse veloutée – participe à une immersion sensorielle, entre le parfum des végétaux et chuchotements de l’eau. Les visiteurs y trouvent un havre de paix, où le temps semble suspendu. Ici, c’est le jardin tout entier qui devient rituel – une ode à la lenteur, à la beauté éphémère, et à l’art de savourer l’instant. Parking.

Visite commentée de ce jardin de déambulation regroupant plusieurs espaces que l’on retrouve dans les jardins traditionnels du Japon.

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