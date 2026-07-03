Jardin Saubotte Coup de Coeur de la Société Horticole de Gironde Jardin Saubotte Sauveterre-de-Guyenne
vendredi 3 juillet 2026 · Jardin Saubotte · Sauveterre-de-Guyenne
Informations pratiques
Sauveterre-de-Guyenne
Jardin Saubotte Coup de Coeur de la Société Horticole de Gironde
Jardin Saubotte 12 Rue Saubotte Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15
Derrière la façade d’une petite chartreuse de la bastide de Sauveterre-de-Guyenne se cache un insoupçonnable jardin. Structuré le long d’un axe principal, c’est en cheminant vers le fond, terrasse après terrasse, que l’on découvre de nombreux petits jardins et autant de connexions entre eux. Les topiaires et les haies sont adoucies par le foisonnement des graminées et des vivaces aux tons pastels. Le jardin est ouvert jusqu’au journées du patrimoine, le 19 et 20 septembre 2026. Pendant la semaine, il est préférable de prévenir de votre arrivée. .
Jardin Saubotte 12 Rue Saubotte Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 13 54
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English : Jardin Saubotte Coup de Coeur de la Société Horticole de Gironde
L’événement Jardin Saubotte Coup de Coeur de la Société Horticole de Gironde Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Entre-deux-Mers
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