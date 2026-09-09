Jardin Zen – Les plantes aromatiques, Bibliothèque Saint-André, Marseille
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Jardin Zen – Les plantes aromatiques Mercredi 30 septembre, 14h30 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Découverte de plantes aromatiques, dégustation à l’aveugle, fabrication de sels et sucres parfumés à emporter.
Par Nathalie Jordan.
Tout public à partir de 8 ans.
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
Nathalie Jordan
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