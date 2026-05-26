Jardiner la ville, l’exposition La Fabrique Rêves de ville Le Mans

Le Mans

Jardiner la ville, l’exposition

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 17:15:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de cette nouvelle exposition, découvrez les transformations possibles du paysage urbain de demain dans une courte visite de 45 minutes. Jardins partagés, toitures cultivées, fermes urbaines…de nombreuses initiatives visent à réinventer nos espaces de vies pour les rendre plus habitables et durables.

Sur réservation. 20 participant.es maximum par visite .

La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40

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English :

L’événement Jardiner la ville, l’exposition Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72