Jardiner la ville, l’exposition La Fabrique Rêves de ville Le Mans
Jardiner la ville, l’exposition La Fabrique Rêves de ville Le Mans samedi 6 juin 2026.
Le Mans
Jardiner la ville, l’exposition
La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:30:00
fin : 2026-06-06 17:15:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de cette nouvelle exposition, découvrez les transformations possibles du paysage urbain de demain dans une courte visite de 45 minutes. Jardins partagés, toitures cultivées, fermes urbaines…de nombreuses initiatives visent à réinventer nos espaces de vies pour les rendre plus habitables et durables.
Sur réservation. 20 participant.es maximum par visite .
La Fabrique Rêves de ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jardiner la ville, l’exposition Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Saint Exupéry Salle des Concerts du Mans Le Mans 26 mai 2026
- SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux La Salle des Concerts Le Mans 26 mai 2026
- L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Comédie Le Mans Le Mans 27 mai 2026
- Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco CPFI Musique du Monde Le Mans 27 mai 2026
- A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine Le Mans 27 mai 2026