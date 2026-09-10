Informations pratiques

Lodève

JARDINONS ENSEMBLE POUR FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET LA SANTÉ MENTALE

13 Avenue de Fumel Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Une matinée pour prendre soin de soi grâce à la nature.

Au programme jardinage collectif, atelier d’encres et impressions végétales, cuisine et repas partagé. Un moment convivial pour créer, échanger, découvrir le jardin et les bienfaits des activités de plein air sur le bien-être et la santé mentale. Ouvert à toutes et tous.

Une matinée pour prendre soin de soi grâce à la nature.

Au programme jardinage collectif, atelier d’encres et impressions végétales, cuisine et repas partagé. Un moment convivial pour créer, échanger, découvrir le jardin et les bienfaits des activités de plein air sur le bien-être et la santé mentale.

Ouvert à toutes et tous.

Evènement organisé en collaboration avec le Pays Coeur d’Hérault, l’ARS et l’Hôpital Psychiatrique de Jour de Lodève. .

13 Avenue de Fumel Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 46 21 64 19

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English :

A morning dedicated to self-care through nature.

On the agenda: community gardening, a workshop on plant-based inks and prints, cooking, and a shared meal. A friendly gathering to create, share ideas, explore the garden, and discover the benefits of outdoor activities for well-being and mental health. Open to everyone.

L’événement JARDINONS ENSEMBLE POUR FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET LA SANTÉ MENTALE Lodève a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC