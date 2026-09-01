Informations pratiques

Blaye

Jardins d’automne à Blaye

La Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Avis aux amateurs de plantes ! A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez échanger et/ou acheter des plants ou boutures lors des jardins d’automne dans le jardin du couvent des Minimes de la citadelle. .

La Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Jardins d’automne à Blaye

L’événement Jardins d’automne à Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye