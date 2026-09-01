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Jardins inatteignables, l’installation de Sina Abedi Orangerie du Sénat Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Orangerie du Sénat · Paris

Jardins inatteignables, l’installation de Sina Abedi Orangerie du Sénat Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Orangerie du Sénat
Adresse
19 bis rue de Vaugirard
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Jardins inatteignables est une installation au sol de l’artiste Sina Abedi : cent bas-reliefs distincts de 20 × 20 cm, assemblés en une grille de 10 × 10 pour former une œuvre de 200 × 200 cm. Présentée au Salon des Beaux-Arts 2026, l’installation est visible à l’Orangerie du Sénat, dans le Jardin du Luxembourg, à Paris.
Inspirée par la notion persane de pairi-daeza — l’enclos, le jardin originel dont dérive le mot « paradis » — l’œuvre puise dans la mémoire d’un premier jardin tissé, celui d’un tapis persan déployé sous le berceau de l’artiste à Ispahan. Chaque bas-relief est un fragment autonome ; réunis, ils composent un jardin abstrait, à la fois présent et intouchable, en écho aux vers de Rilke : « Chante, mon cœur, les jardins que tu ne connais pas. »
Né à Ispahan, Sina Abedi est artiste, docteur en architecture, chercheur et entrepreneur culturel ; il vit et travaille à Paris. Diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles et docteur en architecture de l’Université Paris-Est, il est chercheur associé à l’IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). Fondateur de Gondishapour, il conçoit et accompagne des projets à la rencontre des arts visuels, de la littérature, de la musique et de la recherche, et est administrateur de la Fondation Nationale des Beaux-Arts.
Vernissage le vendredi 18 septembre de 17h à 18h30, remise des prix le dimanche 20 septembre de 12h à 13h (section Jeune Création, Peinture, Sculpture, Textile, Thema) ; second vernissage le jeudi 24 septembre de 17h à 18h30, remise des prix le dimanche 27 septembre de 12h à 13h (section Midships, Naturaliste, Papier-Papiers, Photographie, Sculpture). Entrée libre, accès Porte Férou, 19 bis rue de Vaugirard, 75006 Paris. Exposition présentée avec Gondishapour (contact@gondishapour.fr — www.gondishapour.fr).

L’artiste Sina Abedi présente Jardins inatteignables, une installation de cent bas-reliefs inspirée des jardins persans, au Salon des Beaux-Arts.
Le mardi 29 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le lundi 28 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le jeudi 24 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le mardi 22 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le lundi 21 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le dimanche 20 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T11:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00

Orangerie du Sénat 19 bis rue de Vaugirard  75006 Accès Porte Férou, Jardin du LuxembourgParis

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