Jardins inatteignables, l’installation de Sina Abedi Orangerie du Sénat Paris

Informations pratiques

Jardins inatteignables est une installation au sol de l’artiste Sina Abedi : cent bas-reliefs distincts de 20 × 20 cm, assemblés en une grille de 10 × 10 pour former une œuvre de 200 × 200 cm. Présentée au Salon des Beaux-Arts 2026, l’installation est visible à l’Orangerie du Sénat, dans le Jardin du Luxembourg, à Paris.

Inspirée par la notion persane de pairi-daeza — l’enclos, le jardin originel dont dérive le mot « paradis » — l’œuvre puise dans la mémoire d’un premier jardin tissé, celui d’un tapis persan déployé sous le berceau de l’artiste à Ispahan. Chaque bas-relief est un fragment autonome ; réunis, ils composent un jardin abstrait, à la fois présent et intouchable, en écho aux vers de Rilke : « Chante, mon cœur, les jardins que tu ne connais pas. »

Né à Ispahan, Sina Abedi est artiste, docteur en architecture, chercheur et entrepreneur culturel ; il vit et travaille à Paris. Diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles et docteur en architecture de l’Université Paris-Est, il est chercheur associé à l’IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). Fondateur de Gondishapour, il conçoit et accompagne des projets à la rencontre des arts visuels, de la littérature, de la musique et de la recherche, et est administrateur de la Fondation Nationale des Beaux-Arts.

Vernissage le vendredi 18 septembre de 17h à 18h30, remise des prix le dimanche 20 septembre de 12h à 13h (section Jeune Création, Peinture, Sculpture, Textile, Thema) ; second vernissage le jeudi 24 septembre de 17h à 18h30, remise des prix le dimanche 27 septembre de 12h à 13h (section Midships, Naturaliste, Papier-Papiers, Photographie, Sculpture). Entrée libre, accès Porte Férou, 19 bis rue de Vaugirard, 75006 Paris. Exposition présentée avec Gondishapour (contact@gondishapour.fr — www.gondishapour.fr).

L’artiste Sina Abedi présente Jardins inatteignables, une installation de cent bas-reliefs inspirée des jardins persans, au Salon des Beaux-Arts.

Le mardi 29 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le lundi 28 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le dimanche 27 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le jeudi 24 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le mardi 22 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le lundi 21 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le dimanche 20 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T11:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00

Orangerie du Sénat 19 bis rue de Vaugirard 75006 Accès Porte Férou, Jardin du LuxembourgParis



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