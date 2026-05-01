Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée La Prairie Enchantée Exireuil

Exireuil

Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée

La Prairie Enchantée 9 Lieu-dit La Collinière Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

A l’occasion de la 23è édition du NEURODON, Christian et Marie-Claire Dupuis vous ouvrent les portes de La Prairie Enchantée , les 8, 9 et 10 mai 2026.

Visite libre de 10h à 12h, puis de 14h30 à 18h.

Animation La vie des arbres à 10h30 et à 16h30

2€ par entrée seront reversés à la recherche sur le cerveau.

Jardin labélisé Jardin remarquable .

La Prairie Enchantée 9 Lieu-dit La Collinière Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée Exireuil a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre