Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée La Prairie Enchantée Exireuil
Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée La Prairie Enchantée Exireuil vendredi 8 mai 2026.
Exireuil
Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée
La Prairie Enchantée 9 Lieu-dit La Collinière Exireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
A l’occasion de la 23è édition du NEURODON, Christian et Marie-Claire Dupuis vous ouvrent les portes de La Prairie Enchantée , les 8, 9 et 10 mai 2026.
Visite libre de 10h à 12h, puis de 14h30 à 18h.
Animation La vie des arbres à 10h30 et à 16h30
2€ par entrée seront reversés à la recherche sur le cerveau.
Jardin labélisé Jardin remarquable .
La Prairie Enchantée 9 Lieu-dit La Collinière Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée Exireuil a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre