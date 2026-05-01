Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée La Prairie Enchantée Exireuil

Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée La Prairie Enchantée Exireuil

Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée La Prairie Enchantée Exireuil vendredi 8 mai 2026.

Lieu : La Prairie Enchantée

Adresse : 9 Lieu-dit La Collinière

Ville : 79400 Exireuil

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Exireuil

Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée

La Prairie Enchantée 9 Lieu-dit La Collinière Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

A l’occasion de la 23è édition du NEURODON, Christian et Marie-Claire Dupuis vous ouvrent les portes de La Prairie Enchantée , les 8, 9 et 10 mai 2026.

Visite libre de 10h à 12h, puis de 14h30 à 18h.
Animation La vie des arbres à 10h30 et à 16h30

2€ par entrée seront reversés à la recherche sur le cerveau.

Jardin labélisé Jardin remarquable   .

La Prairie Enchantée 9 Lieu-dit La Collinière Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jardins ouverts, pour le cerveau La Prairie Enchantée Exireuil a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Exireuil (Deux-Sèvres)