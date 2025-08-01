Jason Brokerss Grands garçons La Chapelle-Saint-Luc

Jason Brokerss Grands garçons La Chapelle-Saint-Luc samedi 28 mars 2026.

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Début : 2026-03-28 20:30:00

2026-03-28

Auteur Jason Brokerss, Mise en scène Fary



Après 463 dates de son premier spectacle disponible sur Youtube, Jason Brokerss, l’une des plumes les plus fines du stand-up actuel, est de retour sur scène.

Si j’avais vu cette affiche et ce nouveau spectacle il y a 10 ans …

J’aurais dit « mais qui est ce monsieur ? C’est quoi cette vie ? »

Apparemment, c’est moi ce monsieur et c’est ma vie. Il faut que je vous raconte ! .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

