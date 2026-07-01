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JASS Session / Jam Jazz, JASS CLUB, Paris

vendredi 24 juillet 2026 · JASS CLUB · Paris

JASS Session / Jam Jazz, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
JASS CLUB
Adresse
141 Rue de Tolbiac, Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif unique : 5€

JASS Session / Jam Jazz Vendredi 24 juillet, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T22:30:00+02:00 – 2026-07-25T01:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T22:30:00+02:00 – 2026-07-25T01:30:00+02:00

*22h30* **JASS Session**, le rendez-vous Jam Jazz des vendredis soirs ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène.* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place* PRÉVENTES LIMITÉES **& VENTE SUR PLACE** Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/561-JASS-Session-Jam-Jazz?session=561 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
22h30JASS Session, le rendez-vous Jam Jazz des vendredis soirs !Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes … Jam session Jazz

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