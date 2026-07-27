JASS Session / Jam Jazz JASS CLUB PARIS Paris
samedi 1 août 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les vendredis soirs au club, RDV Jam session Jazz !
Le vendredi 31 juillet 2026
de 22h30 à 01h30
payant Tarif : 5 EUR
Musicien·nes : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T01:30:00+02:00
fin : 2026-08-01T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T22:30:00+02:00_2026-07-31T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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