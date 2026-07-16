UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

JASS Session / Jam Jazz JASS CLUB PARIS Paris

samedi 26 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

JASS Session / Jam Jazz JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Musicien·nes : 0 euros.</p><p>5 euros.</p>

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place

À partir de 22h30 tous les vendredis soirs au club, RDV Jam session Jazz !
Le vendredi 25 septembre 2026
de 22h30 à 01h30
payant

Musicien·nes : 0 euros.

5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T01:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T22:30:00+02:00_2026-09-25T01:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)