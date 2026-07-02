JAVA MCANUFF, Le Splendid, Lille

Informations pratiques

JAVA MCANUFF Jeudi 10 décembre, 20h00 Le Splendid Nord

34.90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

20 après la tournée mythique, « Paris Rockin’ » les « titis parigos » du groupe JAVA remontent sur le ring avec le plus excentrique et sympathique des chanteurs Jamaicain: Winston McAnuff.

Pour fêter ces retrouvailles hautes en couleurs, un premier EP commun sortira avant l’été 2026, préambule à la parution de deux nouveaux albums studios distincts.

17 ans que Java n’avait pas sorti une galette du four. Avec sur scène. « R.Wan » et « Winston » au chant, « Fixi » à l’accordéon et aux claviers, « Alexis Bossard»a la batterie, et le producteur « Tom Fire » à la basse et aux machines.

Un uppercut Paris-Kingston à ne pas rater.

Le Splendid 14 pl Mont de Terre, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/66998 »}]

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