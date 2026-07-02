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JAVA MCANUFF, Le Splendid, Lille

jeudi 10 décembre 2026 · Le Splendid · Lille

JAVA MCANUFF, Le Splendid, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Lieu
Le Splendid
Adresse
14 pl Mont de Terre, 59800 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
34.90€

JAVA MCANUFF Jeudi 10 décembre, 20h00 Le Splendid Nord

34.90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T22:00:00+01:00

20 après la tournée mythique, « Paris Rockin’ » les « titis parigos » du groupe JAVA remontent sur le ring avec le plus excentrique et sympathique des chanteurs Jamaicain: Winston McAnuff.
Pour fêter ces retrouvailles hautes en couleurs, un premier EP commun sortira avant l’été 2026, préambule à la parution de deux nouveaux albums studios distincts.
17 ans que Java n’avait pas sorti une galette du four. Avec sur scène. « R.Wan  » et « Winston » au chant, « Fixi » à l’accordéon et aux claviers, « Alexis Bossard»a la batterie, et le producteur « Tom Fire » à la basse et aux machines.

Un uppercut Paris-Kingston à ne pas rater.

Le Splendid 14 pl Mont de Terre, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/66998 »}]
Retrouvez JAVA MCANUFF en concert ! concert java mc anuff

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