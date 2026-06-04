JAVIER PERIANES (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

Toulouse

JAVIER PERIANES (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Pour inaugurer le début de la 47ème édition de Piano aux Jacobins, Javier Perianes, personnalité majeure du piano vient vous envouter.

Subtilité du toucher, imagination poétique les qualités de l’interprète s’illustreront dans un programme Chopin, Albéniz, Manuel de Falla destiné à célébrer le 150e anniversaire de la naissance de ce dernier.

Au programme

– Falla Nocturno, Mazurka, Serenata Andaluza, Cancion, Cuatro piezas espanolas (Aragonesa, Cubana, Montanesa, Andaluza)

– Chopin Nocturne op. 27 n°2, Mazurka op. 7 n°2 et op.67 n°1, Valse op. 34 n°2 en la mineur, Berceuse

– Albéniz Evocacion, El Polo, Almeria, Triana (Iberia) 15 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

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English :

To inaugurate the 47th edition of Piano aux Jacobins, Javier Perianes, one of the world’s leading piano personalities, comes to enchant you.

L’événement JAVIER PERIANES (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE