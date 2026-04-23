JAZZ À JUHÈGUES AVEC CAROLINA REAPERS SWING Torreilles
JAZZ À JUHÈGUES AVEC CAROLINA REAPERS SWING Torreilles vendredi 17 juillet 2026.
Torreilles
JAZZ À JUHÈGUES AVEC CAROLINA REAPERS SWING
Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:30:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Lorsque les Carolina Reapers Swing montent sur scène, on sait à quoi s’attendre un swing irrésistible, une énergie débordante, un bon grain de folie, mais aussi un répertoire unique, une touche de finesse, des moments irrépétibles — et la certitude de vouloir danser sur leur musique jusqu’à la dernière note.
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Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
When Carolina Reapers Swing take to the stage, you know what to expect: irresistible swing, boundless energy, a good dose of madness, but also a unique repertoire, a touch of finesse, irrepressible moments? and the certainty of wanting to dance to their music to the very last note.
L’événement JAZZ À JUHÈGUES AVEC CAROLINA REAPERS SWING Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES
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