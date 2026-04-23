Torreilles

JAZZ À JUHÈGUES AVEC CAROLINA REAPERS SWING

Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 60 – 60 – 60

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Lorsque les Carolina Reapers Swing montent sur scène, on sait à quoi s’attendre un swing irrésistible, une énergie débordante, un bon grain de folie, mais aussi un répertoire unique, une touche de finesse, des moments irrépétibles — et la certitude de vouloir danser sur leur musique jusqu’à la dernière note.

.

Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Carolina Reapers Swing take to the stage, you know what to expect: irresistible swing, boundless energy, a good dose of madness, but also a unique repertoire, a touch of finesse, irrepressible moments? and the certainty of wanting to dance to their music to the very last note.

L’événement JAZZ À JUHÈGUES AVEC CAROLINA REAPERS SWING Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES