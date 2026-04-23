Torreilles

JAZZ À JUHÈGUES AVEC CRAWFISH WALLET

Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : 60 – 60 – 60

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Né en 2017 à Bordeaux, CrawFish Wallet est avant tout une aventure humaine réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui.

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Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

Born in 2017 in Bordeaux, CrawFish Wallet is above all a human adventure uniting four passionate musicians around the New Orleans musical culture of yesterday and today.

L’événement JAZZ À JUHÈGUES AVEC CRAWFISH WALLET Torreilles a été mis à jour le 2026-04-23 par BIT DE TORREILLES