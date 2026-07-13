AGENDA · La Richardais
Jazz à la cale Cale du Port 35780 La Richardais La Richardais
jeudi 16 juillet 2026 · Cale du Port 35780 La Richardais · La Richardais
Informations pratiques
Jazz à la cale Cale du Port 35780 La Richardais La Richardais Jeudi 16 juillet, 18h00
Entre rythmes endiablés et ballades au tempo plus cool, Penn Ar Swing propose un répertoire autour de Django Reinhardt et des années Swing! .
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T19:30:00.000+02:00
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Cale du Port 35780 La Richardais rue du port La Richardais
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