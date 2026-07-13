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Jazz à la cale Cale du Port 35780 La Richardais La Richardais

jeudi 16 juillet 2026 · Cale du Port 35780 La Richardais · La Richardais

Jazz à la cale Cale du Port 35780 La Richardais La Richardais

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Cale du Port 35780 La Richardais
Adresse
rue du port
Ville
La Richardais

Jazz à la cale Cale du Port 35780 La Richardais La Richardais Jeudi 16 juillet, 18h00

Entre rythmes endiablés et ballades au tempo plus cool, Penn Ar Swing propose un répertoire autour de Django Reinhardt et des années Swing! .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T19:30:00.000+02:00

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Cale du Port 35780 La Richardais rue du port La Richardais


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