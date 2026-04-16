Jazz à Porquerolles Airelle Besson & Lionel Suarez Kenny Garrett 5tet Fort Sainte Agathe Hyères
Jazz à Porquerolles Airelle Besson & Lionel Suarez Kenny Garrett 5tet Fort Sainte Agathe Hyères mardi 14 juillet 2026.
Hyères
Jazz à Porquerolles Airelle Besson & Lionel Suarez Kenny Garrett 5tet
Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères Var
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Airelle Besson, trompettiste virtuose, dialogue avec l’accordéoniste Lionel Suarez.
Kenny Garrett puise dans l’héritage spirituel et culturel de Detroit, nourri d’une énergie contemporaine cosmopolite.
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Fort Sainte Agathe Chemin Sainte-Agathe Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 79 81 90 jazzaporquerolles@live.fr
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English : Jazz à Porquerolles: Airelle Besson & Lionel Suarez Kenny Garrett 5tet
Virtuoso trumpeter Airelle Besson converses with accordionist Lionel Suarez.
Kenny Garrett draws on Detroit’s spiritual and cultural heritage, nourished by a cosmopolitan contemporary energy.
L’événement Jazz à Porquerolles Airelle Besson & Lionel Suarez Kenny Garrett 5tet Hyères a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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