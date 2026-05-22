Vialas

JAZZ À VIALAS CARTE BLANCHE À ELLINOA

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!

Compositrice, vocaliste et cheffe d’orchestre, Ellinoa est à la fois une leader affirmée et une sidewoman de luxe.

Elle navigue entre jazz de création, musique orchestrale, pop expérimentale, improvisation libre et même parfois swing.

Lauréate de nombreuses distinctions , dont le programme Génération Spedidam de 2018 à 2022, elle aime raconter des histoires grâce à toutes sortes d’outils.

Dans cette constellation, un fil rouge jouer sur la frontière entre le connu et l’inconnu, pour permettre une expérience sensible nouvelle et inattendue.

Pour la 18ème édition du festival Jazz à Vialas, elle compose un quartet inédit pour présenter les compositions issues de son répertoire, mais aussi quelques standards chers à son coeur ! Un concert précieux !

Ellinoa Vocal, compositions et arrangements

Adrien Chicot -Piano

Simon Tailleu Contrebasse

Philippe Maniez Batterie .

Vialas 48220 Lozère Occitanie

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English :

This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!

L’événement JAZZ À VIALAS CARTE BLANCHE À ELLINOA Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental