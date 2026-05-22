Vialas

JAZZ À VIALAS JEAN-CHRISTOPHE GAIRARD QUARTET

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!

Pitești au centre de la Roumanie, Chișinău capitale de la République moldave, c’est le souvenir d’un voyage en train, une quinzaine d’heures en suspens. Le temps de se laisser aller à la rêverie, le temps pour le musicien d’assimiler une infime partie de la richesse de ces notes et de tous ces rythmes qui ont déferlé dans ses oreilles avides.

Depuis près de 20 ans, Jean-Christophe parcourt la Roumanie et la Moldavie à la rencontre de violonistes emblématiques de cette musique, Marcel Râmba, Koré Géza, Marin Bunea, Anatol Stefanet, Oleg Vitliuc, Cristian Milici… Il ressortira profondément ému et transformé par toutes ces rencontres. Lors de ce concert, le répertoire sera agrémenté de mélodies apprises là-bas dans la plus pure tradition orale qui perdure encore dans quelques contrées du monde.

Au sein de son quartet, Jean-Christophe Gairard accueille notamment Mihai Trestian, d’origine moldave, derrière un instrument rare et méconnu, le cymbalum.

Jean-Christophe Gairard violon

Jérémie Schacre guitare

Mihai Trestian cymbalum

Nicolas Koedinger contrebasse .

Vialas 48220 Lozère Occitanie

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English :

This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!

L’événement JAZZ À VIALAS JEAN-CHRISTOPHE GAIRARD QUARTET Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental