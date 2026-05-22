JAZZ À VIALAS JULIEN BRUNETAUD QUINTET INVITE MALO MAZURIÉ Vialas
JAZZ À VIALAS JULIEN BRUNETAUD QUINTET INVITE MALO MAZURIÉ Vialas mercredi 5 août 2026.
Vialas
JAZZ À VIALAS JULIEN BRUNETAUD QUINTET INVITE MALO MAZURIÉ
Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!
Pianiste, chanteur et compositeur, Julien Brunetaud inscrit le blues dans le présent. Nourri par un parcours entre Europe et États-Unis, son groove profond et sa voix singulière dessinent un univers entre tradition et modernité. Sur scène, un piano expressif et une présence habitée.
Après son passage à Vialas en 2020 avec son trio, Julien revient avec une formule explosive son quintet augmenté du trompettiste Malo Mazurié, proche du festival qui fera son grand retour après 11 ans d’absence. Un sextet donc, réunissant des musiciens exceptionnels autour d’un répertoire qui navigue librement entre blues et jazz, la section cuivre apportant une palette sonore riche et expressive, mêlant énergie et subtilité des arrangements. Le groupe explore un répertoire large, entre compositions, standards de blues ou de swing, dont un hommage revisité à Duke Ellington.
Julien Brunetaud chant, piano, compositions
Malo Mazurié trompette, arrangements
Vincent Strazzieri saxophone
Romain Morello trombone
Sam Favreau contrebasse
Cédrick Bec batterie .
Vialas 48220 Lozère Occitanie
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English :
This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!
L’événement JAZZ À VIALAS JULIEN BRUNETAUD QUINTET INVITE MALO MAZURIÉ Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental
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