Vialas

JAZZ À VIALAS OONA GUINO QUINTET

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!

Chanteuse active en région parisienne et dans le sud de la France, Oona Guino puise ses premières inspirations chez Billie Holliday mais aussi Etta James ou encore Stevie Wonder. Elle présentera un répertoire de standards de jazz et de chansons qui lui sont chères, accompagnée par des musiciens issus du collectif Jazz à Vialas.

Oona Guino chant

Wim Welker guitare

Lionel Dandine piano

Ben Moine contrebasse

François Rossi batterie .

Vialas 48220 Lozère Occitanie

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English :

This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!

L’événement JAZZ À VIALAS OONA GUINO QUINTET Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental