JAZZ À VIALAS OONA GUINO QUINTET Vialas
JAZZ À VIALAS OONA GUINO QUINTET Vialas samedi 8 août 2026.
Vialas
JAZZ À VIALAS OONA GUINO QUINTET
Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!
Chanteuse active en région parisienne et dans le sud de la France, Oona Guino puise ses premières inspirations chez Billie Holliday mais aussi Etta James ou encore Stevie Wonder. Elle présentera un répertoire de standards de jazz et de chansons qui lui sont chères, accompagnée par des musiciens issus du collectif Jazz à Vialas.
Oona Guino chant
Wim Welker guitare
Lionel Dandine piano
Ben Moine contrebasse
François Rossi batterie .
Vialas 48220 Lozère Occitanie
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English :
This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!
L’événement JAZZ À VIALAS OONA GUINO QUINTET Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental
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