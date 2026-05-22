Vialas

JAZZ À VIALAS OYA QUINTET

Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!

Oya Quintet propose un répertoire de compositions originales. Un jazz métissé aux horizons multiples blues swing, latin & afro grooves. Un amour du groove, de la mélodie et de l’improvisation au service d’une musique ouverte sur le monde.

Des Caraïbes à l’Ile de la réunion, en passant par le blues et le hard-bop, le groupe renoue avec les racines africaines du jazz et nous entraine dans un voyage musical sans frontières. Grâce à une complicité sans faille, les cinq protagonistes laissent le champ libre à leur inspiration, créant sur scène une ambiance chaleureuse, pleine de surprises et haute en couleurs !

Ezequiel Celada saxophones

Hugo Guezbar guitare

Daniel Moreau piano, compositions

Yoann Godefroy contrebasse

Valentin Jam batterie, compositions .

Vialas 48220 Lozère Occitanie

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English :

This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!

L’événement JAZZ À VIALAS OYA QUINTET Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental