JAZZ À VIALAS OYA QUINTET Vialas
JAZZ À VIALAS OYA QUINTET Vialas jeudi 6 août 2026.
Vialas
JAZZ À VIALAS OYA QUINTET
Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!
Oya Quintet propose un répertoire de compositions originales. Un jazz métissé aux horizons multiples blues swing, latin & afro grooves. Un amour du groove, de la mélodie et de l’improvisation au service d’une musique ouverte sur le monde.
Des Caraïbes à l’Ile de la réunion, en passant par le blues et le hard-bop, le groupe renoue avec les racines africaines du jazz et nous entraine dans un voyage musical sans frontières. Grâce à une complicité sans faille, les cinq protagonistes laissent le champ libre à leur inspiration, créant sur scène une ambiance chaleureuse, pleine de surprises et haute en couleurs !
Ezequiel Celada saxophones
Hugo Guezbar guitare
Daniel Moreau piano, compositions
Yoann Godefroy contrebasse
Valentin Jam batterie, compositions .
Vialas 48220 Lozère Occitanie
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English :
This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!
L’événement JAZZ À VIALAS OYA QUINTET Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental
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