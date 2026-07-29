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AGENDA · Pau

Jazz aux jardins Rue du Château Pau

dimanche 6 septembre 2026 · Rue du Château · Pau

Jazz aux jardins Rue du Château Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée national du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Pau

Jazz aux jardins

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Concert du groupe Just in Jazz, septet avec Alain à la Trompette, Pierre au trombone, Yves au saxophone et Ténor, Roland au saxophone et Alto, Alexis à la batterie, Thierry à la contrebasse et enfin Pierre à la guitare
Ce groupe puise dans la richesse du jazz, mêlant avec élégance des styles variés tels que le Swing, le Bebop, le Hardbop, le Jazz Cool ou encore la Bossa-Nova. Leur musique, à la fois festive et dansante, crée une ambiance chaleureuse et entraînante, idéale pour faire vibrer tous les publics.
Rendez-vous jardins de la Basse-Plante

Concert annulé en cas de pluie ou de vent violent, canicule.   .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00  activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Jazz aux jardins

L’événement Jazz aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau

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