Jazz aux jardins Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Jazz aux jardins

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 11:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Concert du groupe Just in Jazz, septet avec Alain à la Trompette, Pierre au trombone, Yves au saxophone et Ténor, Roland au saxophone et Alto, Alexis à la batterie, Thierry à la contrebasse et enfin Pierre à la guitare

Ce groupe puise dans la richesse du jazz, mêlant avec élégance des styles variés tels que le Swing, le Bebop, le Hardbop, le Jazz Cool ou encore la Bossa-Nova. Leur musique, à la fois festive et dansante, crée une ambiance chaleureuse et entraînante, idéale pour faire vibrer tous les publics.

Rendez-vous jardins de la Basse-Plante

Concert annulé en cas de pluie ou de vent violent, canicule. .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Jazz aux jardins

L’événement Jazz aux jardins Pau a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pau